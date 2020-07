Inter de Limeira bate a Ferroviária e avança no Troféu do Interior

(Foto: Divulgação/AA Internacional)

A Inter de Limeira é a primeira classificada para a semifinal do Troféu do Interior. Na tarde desta quarta-feira, a equipe de Elano venceu a Ferroviária na Fonte Luminosa por 2 a 0, garantindo uma vaga na próxima fase da competição.

A partida começou com ritmo lento, com ambas as equipes trocando passes com pouca objetividade. Ainda assim, a Inter de Limeira conseguiu mudar a postura e encaminhar a vitória ainda no primeiro tempo. Aos 38 minutos, Tony tentou interceptar um cruzamento de Airton mas acabou fazendo um gol contra.

Próximo do fim da primeira etapa, ainda deu tempo do time de Elano ampliar. Em mais uma participação no ataque, Airton fez uma boa jogada e tocou a bola por cima do goleiro. Murilo Rangel apareceu para cabecear e balançar as redes.

No segundo tempo, a Inter de Limeira conseguiu administrar o resultado e confirmar sua vaga na semifinal do Troféu do Interior. Ainda nesta quarta-feira, ocorrem outros dois confrontos, entre Guarani e Ituano, além de Novorizontino e Botafogo-SP.