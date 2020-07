Inter de Milão aproveita chances, vence clássico com Napoli e fica perto de vice-campeonato italiano

Com a Juventus já campeã, o que sobrou na Série A do Campeonato Italiano é a disputa pelo segundo lugar..

Nesta terça-feira, a Inter de Milão recebeu o Napoli no San Siro, pela penúltima rodada, e venceu por 2 a 0, com gols de D’Ambrosio e Lautaro Martínez. O resultado deixa os nerazurri muito perto de garantir a segunda colocação.

Atualmente com 79 pontos, a equipe tem um de vantagem sobre a Atalanta, justamente sua adversária na rodada final, no próximo sábado. O Napoli não tem mais o que disputar na temporada nacional.

Com 59 pontos, a equipe está um atrás do Milan, atual 6º colocado e que detém a última vaga para as competições europeias da Serie A. Porém, como venceu a Copa da Itália, a equipe já está garantida na próxima edição da Liga Europa.

O jogo no San Siro começou bastante equilibrado e a Inter saiu na frente após um erro de saída de bola dos napolitanos: Maksimovic tentou sair dando chapéu na defesa, perdeu a bola e acabou gerando o gol que abriu o placar. Atrás no marcador, o Napoli foi com tudo para cima e criou três ótimas chances antes do intervalo, mas não conseguiu o empate.

No segundo tempo, naturalmente, o ritmo caiu bastante e quase nada aconteceu, a não ser o gol que selou a vitória interista. Lautaro Martínez, que havia acabado de entrar, recebeu na entrada da área, ajeitou e bateu no cantinho de Meret, que se esticou todo, mas não alcançou.

D’Ambrosio comemora seu gol diante do Napoli Marco Luzzani/Getty Images

Inter de Milão 2 x 0 Napoli

GOLS: D’Ambrosio e Lautaro (INT)

INTER DE MILÃO: Handanovic, D’Ambrosio, de Vrij e Bastoni; Candreva (Godín), Barella, Brozovic, Valero (Eriksen) e Biraghi (Young); Lukaku (Moses) e Alexis Sánchez (Lautaro Martínez); Técnico: Antonio Conte

NAPOLI: Meret, Hysaj (Malcuit), Maksimovic, Koulibaly e Mário Rui (Ghoulam); Demme, Zielinski (Allan) e Elmas; Politano (Lozano), Milik e Insigne; Técnico: Gennaro Gattuso

Inter sai na frente!

O primeiro tempo no San Siro foi movimentado e os donos da casa saíram na frente. Maksimovic tentou sair chapelando da defesa, perdeu a bola para Brozovic, que serviu Candreva na direita. O cruzamento do camisa 87 atravessou toda a grande área e sobrou para Biraghi, que cruzou novamente para a área, dessa vez rasteiro, e encontrou D’Ambrosio livre para bater com categoria no canto e abrir o placar.

Depois do gol, o Napoli foi com tudo para cima e criou três boas oportunidades. Primeiro, um chute torto de Zielinski foi desviado com categoria por Insigne e a bola passou raspando a trave de Handanovic. Na sequência, o goleiro defendeu uma bomba de Zielinski de longe. Por fim, Insigne recebeu uma linda bola na grande área, dominou livre na marca do pênalti e tentou bater rasteiro para tirar de Handanovic, mas acabou também tirando do gol, perdendo uma chance incrível.

Lautaro amplia!

Na segunda etapa, naturalmente, o ritmo caiu e tivemos apenas o segundo gol da Inter como chance clara. Lautaro Martínez entrou aos 15 minutos e aos 30 balançou as redes. O camisa 10 recebeu a bola na entrada da área, ajeitou e bateu com muita categoria, no cantinho de Meret. O goleiro napolitano se esticou todo, mas não conseguiu alcançar. Nas redes sociais, o arqueiro foi questionado pela torcida, que considerou a bola “defensável”.

Próximos jogos

As duas equipes voltam a campo nesta, pela Serie A.

Sábado, 01/08, 15h45*, Atalanta x Inter de Milão

Sábado, 01/08, 15h45*, Napoli x Lazio

*horário de Brasília