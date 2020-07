Inter de Milão fica no zero contra a Fiorentina, e Juventus pode ser campeã do Italiano nesta quinta

Em duelo válido pela 35ª rodada do Campeonato Italiano, a Inter de Milão não saiu do zero contra a Fiorentina no San Siro nesta quarta-feira.

O técnico Antonio Conte teve a volta de Lukaku entre os titulares, deixando Lautaro Martinez no banco. O argentino entrou no segundo tempo, mas não conseguiu tirar o zero do placar e acumula apenas dois gols em 11 jogos desde o retorno do Calcio.

Com este resultado, a Inter vai aos 73 pontos e segue em terceiro no Italiano, atrás da Atalanta (74) e na frente da Lazio, que tem 69 pontos.

Quem gostou deste empate foi a Juventus, que pode ser campeã nesta quinta-feira.

A Juve tem 80 pontos e, se vencer a Udinese, não pode mais ser alcançada pela Atalanta a três rodadas do fim, pois leva a melhor no confronto direto.

Inter de Milão 0 x 0 Fiorentina

GOLS:

FIORENTINA: Terracciano; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Venuti, Duncan (Ghezzal), Badelj, Castrovilli, Dalbert Henrique (Lirola); Ribery, Cutrone (Kouame) Técnico: Giuseppe Ianchini

INTER DE MILÃO: Handanovic; D’Ambrosio (Bastoni), De Vrij (Ranocchia) e Godin; Candreva (Moses), Barella, Gagliardini, Eriksen e Ashley Young; Alexis Sánchez (Lautaro Martínez) e Lukaku Técnico: Antonio Conte

Classificação

– Fiorentina: 11º lugar, com 43 pontos

– Inter de Milão: 3º lugar, com 73 pontos

Próximos jogos

As duas equipes voltam a campo nesta, pela Serie A.

Sábado, 25/07, 14h30*, Genoa x Inter de Milão

Domingo, 26/07, sem horário*, Roma x Fiorentina

*horário de Brasília