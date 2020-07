Inter de Milão planeja oferecer salário astronômico para Messi, diz jornal

A Inter de Milão insiste na ideia de tirar Lionel Messi do Barcelona. Segundo o jornal La Gazzeta dello Sport, a equipe italiana já teria, inclusive, planejado uma oferta salarial ao craque.

Quique Setién, treinador do Barcelona, ao lado de Lionel Messi durante partida contra o Alavés Getty Images

A Inter estaria disposta a pagar a quantia de 260 milhões de euros (aproximadamente R$ 1,59 bilhão) em quatro anos de contrato com o argentino, de acordo com o veículo.

O número impressionante ocorre diante do fato de que, dentro do clube, há a esperança de que Messi possa se transferir de graça para a Inter, ao final de seu atual vínculo com o Barcelona, que se encerra em 2021.

O jornal destaca que todo o plano ainda é tratado como uma utopia para os italianos.

Do lado do time catalão, não há qualquer intenção de negociar o camisa 10, que, mesmo discordando de algumas decisões da diretoria e comissão técnica, afirma compromisso com o clube.