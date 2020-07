Internacional avalia opções para substituir Gustagol; clube não descarta ir ao mercado

De acordo com informações do UOL Esporte, o Colorado trabalha com três alternativas: ir ao mercado, apostar em alguém do atual elenco ou solicitar o retorno de alguns dos seus jogadores emprestados. De olho no Brasileirão, o time gaúcho espera definir tal caminho ainda neste mês de julho.

Além do veterano, Coudet tem a opção de utilizar William Pottker como ‘9’. O atacante tem sido bastante elogiado nos treinos e pode ocupar o mesmo espaço do peruano e de Gustagol. Porém, ele teria dificuldades para cumprir o papel de pivô tão cobrado pelo treinador, visto que suas principais virtudes são de força e velocidade.

O Inter também vê Pedro Lucas, que defende o Figueirense por empréstimo do clube, como uma opção. Porém, o atacante de 21 anos é tido como uma das últimas alternativas.

“O mundo mudou e agora estamos lutando para manter nosso elenco. Tem situações de mercado e o Gustavo foi uma”, completou o dirigente.

