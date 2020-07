Internacional encerra preparação para última rodada do Campeonato Gaúcho

Na tarde desta terça-feira, o Internacional encerrou sua preparação para a última rodada do Campeonato Gaúcho. No CT Parque Gigante, o elenco colorado realizou atividades técnicas e táticas sob o comando do técnico Eduardo Coudet.

O Inter ainda não venceu desde a retomada do Gauchão. Após a derrota para o Grêmio e o empate com o Esportivo, o Colorado quer voltar a triunfar diante do Aimoré, partida que será disputada no CT Morada dos Quero-Queros, em Alvorada, às 15h (horário de Brasília) de quarta-feira.

A equipe de Eduardo Coudet é líder do Grupo A do Estadual, com oito pontos conquistados. Caso vença o Aimoré, pela 6ª rodada do segundo turno da competição, o Colorado garante a primeira colocação e a classificação para as semifinais.