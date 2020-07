Internacional faz treinos fortes visando semifinal do Gauchão

O dia foi movimentado no Internacional. Além liberação da prefeitura de Porto Alegre para que os clubes voltem a mandar jogos em seus estádios, o Colorado também fez treinos intensos para chegar na melhor forma contra o Esportivo, pela semifinal do Gauchão.

As atividades aconteceram no período da manhã, e o técnico Eduardo Coudet repassou alguns pontos para melhorar a performance do elenco. Entre eles, diversos treinos técnicos, trabalhando posse de bola, movimentação e transição da equipe. Antes da partida, o argentino terá mais um treino no CT Parque Gigante, antes de enfim voltar ao estádio do clube.

Esta será a primeira partida do Inter no Beira-Rio desde a paralisação. A última vez que a equipe esteve em casa foi no dia 8 de março, quando venceu o Brasil de Pelotas por 2 a 0 pelo Gauchão. O Colorado tenta o título do segundo turno para se garantir na decisão do estadual.