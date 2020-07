Internacional vence o Aimoré e se classifica no Campeonato Gaúcho

O Internacional entrou em campo nesta quarta-feira para enfrentar o Aimoré. O Colorado precisava de uma vitória para se garantir na semifinal do segundo turno do Gauchão, e conseguiu o placar de 2 a 0. A partida foi realizada sem público devido à pandemia.

Com o resultado, o Time do Povo avança na competição como líder do grupo A, e enfrentará o Novo Hamburgo na próxima fase. O Aimoré ainda tinha uma pequena chance de classificação, mas acabou eliminado da competição com a derrota.

Quem definiu o jogo foi o atacante Paolo Guerrero. O peruano abriu o placar aos 19 minutos do primeiro tempo, após belo passe de Galhardo, que deixou o jogador na cara do gol. Aos 15 da etapa final, ampliou a vantagem aproveitando erro do adversário. O atleta ainda marcou pela terceira vez, mas estava em posição de impedimento. No final da partida, D’Alessandro desperdiçou cobrança de pênalti, jogando a bola no travessão.

FICHA TÉCNICA

INTERNACIONAL 1X0 AIMORÉ

Data: 29 de julho de 2020, quarta-feira

Local: Estádio Morada dos Quero-Queros, Alvorada (RS)

Horário: 15h00 (de Brasília)

Árbitro: Érico Andrade

Assistentes: Tiago Augusto Diel e Henrique Coromberk

Cartões amarelos: Mardley e Wagner Freitas (Aimoré); Victor Cuesta (Internacional)

Público e renda: Não foi permitida entrada de torcedores.

GOLS

INTERNACIONAL: Guerrero, aos 19 minutos do 1º tempo e aos 15 minutos do 2º tempo;

INTERNACIONAL: Marcelo Lomba, Saravia, Victor Cuesta, Bruno Fuchs e Moisés. Rodrigo Lindoso (Musto), Edenílson (D’Alessandro), Marcos Guilherme (William Pottker) e Boschilia (Nonato); Thiago Galhardo (Patrick) e Guerrero.

Técnico: Eduardo Coudet

AIMORÉ: Luiz Felipe, Bruno Ferreira, Pablo Ricardo, Renato, Germano; Diego Gomes (Jorge Pedra), Felipe Guedes (Wesley), Mardley e Wagner (Leandro Canhoto); Matheus Rodrigues (Wagner Freitas) e Biro Biro (Isaías).

Técnico: Hélio Vieira

Confira os outros resultados da rodada

Pelotas 0 x 1 São José

São Luiz 0 x1 Brasil de Pelotas

Ypiranga 0 x 0 Caxias

Juventude 2 x 3 Esportivo