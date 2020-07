Internautas comparam novo cenário de Datena com quarto branco do BBB · .

José Luiz Datena estreou o novo cenário do Brasil Urgente nesta segunda-feira (6), mais “clean” e “moderno”, segundo o apresentador. No entanto, telespectadores do jornal não gostaram da mudança e associaram o espaço ao quarto branco do Big Brother Brasil 20, devido à predominância de cores claras no estúdio.

No início do programa, Datena agradeceu o trabalho da equipe que desenvolveu o projeto. “Esse é o novo cenário com tom diferente. Todo clarinho, bonito, clean. Coisa moderna. A única coisa que não tem de moderna aqui sou eu”, brincou o jornalista.

No cenário anterior, tons de cinza escuro e vermelho predominavam. Agora, branco e cinza claro estão mais presentes no estúdio da atração policial da Band.

Nas redes sociais, os internautas compararam o cenário com uma das dinâmicas do reality da Globo. Utilizado nas temporadas nove, dez e 20 do Big Brother Brasil, o quarto branco já foi até alvo de investigação do Ministério Público do Rio de Janeiro para apurar se houve tortura com os brothers confinados no cômodo.

Entre os comentários desta segunda (6), alguns espectadores afirmaram que Datena poderá realizar publicidades de produtos de limpeza para aproveitar o cenário, enquanto outros brincaram que a escolha da cor foi para combinar com os cabelos grisalhos do jornalista.

Confira o antes e depois do cenário do Brasil Urgente:

rEPRODUÇÃO/BAND

José Luiz Datena na edição de 3 de julho do Brasil Urgente, com o cenário antigo do jornal

José Luiz Datena apresenta Brasil Urgente de 6 de julho, com novo cenário ‘clean’ e ‘moderno’

Confira alguns tuítes sobre a troca de cenário do Brasil Urgente:

