Internazionale derrota Genoa e ainda sonha com título do Campeonato Italiano

Neste sábado, em partida válida pela 36ª rodada do Campeonato Italiano, a Internazionale derrotou o Genoa fora de casa pelo placar de 3 a 0 e retomou a vice-liderança da competição. Com o resultado, a equipe alcançou a marca de 76 pontos, ficando a quatro da líder Juventus e se mantendo matematicamente ainda na briga pelo título.

A primeira etapa do confronto não foi muito criativa. A Inter teve mais posse de bola e finalizações para tentar sair na frente, mas ambas as equipes construíram poucas oportunidades de gol.

No entanto, em uma das chances criadas, os visitantes conseguiram marcar aos 34 minutos, com Lukaku. O lateral Biraghi ficou com a bola na esquerda e cruzou para o atacante belga ganhar do defensor e cabecear no canto direito, anotando o primeiro do duelo.



(Foto: Divulgação/Internazionale)

O cenário dos 45 minutos iniciais foi mantido no segundo tempo, com o jogo permanecendo travado e com poucos arremates a gol. Foi somente no finalzinho que a Internazionale marcou os tentos que deram números finais à partida.

Aos 38, em um ataque pela direita, Victor Moses driblou o marcador e fez o cruzamento para o chileno Alexis Sánchez, que finalizou de primeira. A bola bateu na travessão e foi para as redes do goleiro Perin.

Mais tarde, em um rápido contra-ataque aos 48, Brozovic lançou para Lukaku, que avançou em velocidade pela direita. O jogador passou por um zagueiro, cortou outro e bateu rasteiro de pé esquerdo, sacramentando a vitória do time Nerazzurri e garantindo os três pontos necessários para seguir na disputa do título.

Em outra partida deste sábado do Campeonato Italiano, o Parma derrotou o Brescia por 2 a 1.