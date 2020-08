Internazionale fica próxima de acertar com Sandro Tonali, o “novo Pirlo”

Um dos jogadores mais cobiçados na Itália, o volante Sandro Tonali, do Brescia, ficou perto de selar seu destino. De acordo com o portal Sport Mediaset, a Internazionale está muito próxima de acertar a contratação do jogador de apenas 20 anos.

Considerado como o “novo Pirlo”, por conta da classe que demonstra dentro de campo, o jovem deve ser contratado pelo valor de 33 milhões de euros (cerca de R$ 203 milhões) e assinar por quatro anos.



Segundo o portal “Sport Mediaset”, a Inter de Milão está próxima de contratar Sandro Tonali, do Brescia (Foto: Divulgação/Brescia)

Atuando no profissional desde os 17 anos, Tonali possui passagens pelas categorias de base da Seleção Italiana e, atualmente, faz parte do time principal da equipe. Nesta temporada, o volante marcou um gol e deu cinco assistências em 35 partidas pelo Brescia.

Com seu futebol, o jovem conseguiu chamar a atenção de grandes clubes da Europa. Além dos Nerazurri, Milan e Barcelona também manifestaram interesse no italiano.