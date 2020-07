Invasão em massa ao Twitter pode ser resultado de engenharia social

A invasão em larga escala ao Twitter que aconteceu na última quarta-feira (15) segue sem uma explicação completa sobre o que aconteceu. O golpe bastante elaborado, registrado no final da tarde, fez com que contas de pessoas e empresas — incluindo Bill Gates, Elon Musk e até a Apple — publicassem uma mensagem na rede social prometendo dobrar uma certa quantia de bitcoins enviada a uma carteira.

No final do dia, já com as postagens deletadas e contas verificadas novamente autorizadas a postar, a rede social compartilhou as primeiras informações sobre o que teria de fato acontecido.

Fonte: Tecmundo