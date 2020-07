iPhone 12 terá carregador com entrada USB-C, diz rumor

Os novos iPhones 12 poderão ser acompanhados por cabos Lightining com entrada USB-C, segundo algumas imagens vazadas nesta quinta-feira (23) pelo perfil L0vetodream no Twitter. Em sua conta, o usuário ainda informa que esses cabos estarão disponíveis não só na cor branca, como também em preto.

As imagens em questão exibiam um cabo preto e outro branco, mais fino do que o anterior, que acompanhavam um iMac Pro. O usuário também postou registros de um cabo preto trançado que acompanhava, por sua vez, um Mac Pro. Algumas horas após a publicação, todas as imagens foram apagadas do perfil.

AppleInsider/Reprodução

Especulações anteriores apontavam que o modelo seria vendido sem carregador algum— e, ainda, sem EarPods. Posteriormente, usuários de iPhones relataram o recebimento de uma pesquisa da Apple em seu e-mail, com perguntas sobre o destino dos carregadores após a compra de um novo iPhone. Isso pode demonstrar um interesse da fabricante em reduzir os custos de produção desses aparelhos, possibilidade que ainda não foi confirmada.

Como de costume, a Apple não deve comentar esses rumores. Segundo um relatório da empresa, o lançamento do iPhone 12 está previsto para setembro deste ano, quando serão revelados todos os detalhes sobre esse dispositivo.