Íris exige fortuna para revelar segredo de Tereza Cristina a Griselda · .

Íris (Eva Wilma) encontrará no desejo de vingança de Griselda (Lilia Cabral) a oportunidade perfeita de colocar as mãos em uma fortuna. A tia chantagista de Fina Estampa cobrará R$ 5 milhões para entregar de bandeja o segredo de Tereza Cristina (Christiane Torloni) para sua maior inimiga. Revoltada com o fim de seu namoro com René (Dalton Vigh), a Pereirão aceitará a proposta.

Após Tereza Cristina revelar ao ex-marido que Griselda escondeu dele que é a verdadeira investidora de seu novo restaurante, o chef de cozinha se não conseguirá mais sustentar sua relação por causa da mentira.

Orgulhoso e se sentindo traído, o cozinheiro exigirá um pedido de desculpas no capítulo desta quarta (15), mas a empresária se recusará e verá o namorado sair com todos os seus pertences de sua casa.

Furiosa com a rejeição, a personagem de Lilia Cabral irá atrás de Íris. “Uau! Eu podia esperar qualquer pessoa aqui me aguardando, até mesmo a rainha da Inglaterra, menos você. Em que posso servir?”, questionará a tia da vilã.

“Eu sei muito bem o tipo de pessoa que você é. Ao invés de ficar enrolando, vamos direto ao assunto”, disparará Griselda. “Veio no dia certo. Hoje estou disposta a fazer qualquer negócio desde que seja um bom negócio”, comentará a chantagista.

“Quanto é que você quer para contar o segredo da Teresa Cristina?”, perguntará a protagonista. “Tem que ser algo muito consistente, para enfrentar a ira da minha sobrinha Teresa Cristina. Quando ela souber que você sabe e que foi eu que abri o jogo, ela vai querer cortar o meu pescoço”, argumentará Íris.

“Então, algo assim mais ou menos em torno de quanto?”, insistirá a mãe de Amália (Sophie Charlotte). “Mais ou menos em torno de cinco”, proporá a personagem de Eva Wilma. “Cinco, cinco mil?”, reagirá Griselda. “Cinco milhões”, corrigirá Íris.

Apesar do valor milionário, a mocinha entrará em acordo com a tia da inimiga e as duas combinarão de se encontrar novamente para finalizar a venda da informação.

