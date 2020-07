Íris surta e entrega Tereza Cristina de bandeja para polícia · .

Após o assassinato de Fred (Carlos Vieira) em Fina Estampa, Íris (Eva Wilma) aparecerá na mansão e entregará Tereza Cristina (Christiane Torloni) de bandeja para a polícia. Ela vai se assustar ao ver os investigadores interrogando Crô (Marcelo Serrado) sobre o novo “acidente”. A senhora surtará e acabará revelando que não é a primeira vez que alguém morre ao cair das escadas da megera.

“Mataram outro mafioso? Outro mafioso, aqui! Você fez aquilo de novo!”, gritará a idosa, desesperada e com medo. A amiga de Alice (Thaís de Campos) ficará nervosa com a presença da polícia e tentará fugir dali. Ela será contida pelos agentes e se verá obrigada a explicar sobre o que está falando.

“Eu tenho que ir embora, eles me encontraram. Devo avisar a Alice, imediatamente, e fazer as malas”, afirmará Íris. O delegado que estará averiguando o caso se surpreenderá ao ouvir que um bandido foi morto na casa da socialite. “Pode me explicar do que ela está falando? A senhora conhece esse homem?”, perguntará o homem da lei.

Nervosa, a ex-mulher de René (Dalton Vigh) dirá que a tia está caduca. “Minha pobre tia não bate muito bem da cabeça! Como você pode ver ela não tomou seus medicamentos hoje. Titia esse é o Fred, que trabalhava no restaurante do René, não está lembrada?”, tentará disfarçar.

Ao perceber que pisou na bola, Íris irá se fingir de sonsa. “Meus Deus, é verdade… Era bonzinho esse rapaz, meio petulante, mas bonzinho. Os mafiosos são de um filme que assisti ontem e fiquei impressionada”, mentirá a idosa na cena prevista para ir ao ar nesta quarta-feira (8) na trama que a Globo exibe em horário nobre.

Saiba tudo que vai acontecer nos próximos capítulos das novelas com o podcast Noveleiros:

