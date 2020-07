Irmã gêmea de Marcela vira hóspede macabra atrás de justiça · .

Irmã gêmea da jornalista assassinada por Tereza Cristina (Christiane Torloni), Joana (Suzana Pires) chegará em Fina Estampa em busca de fazer justiça. A publicitária irá até a pousada de Zambeze (Totia Meirelles) e assustará todos por conta da semelhança com a morta. Ela virará a hóspede macabra do estabelecimento e será vista com desconfiança por Luana (Joana Lermer).

Nas cenas que irão ao ar a partir do próximo dia 20, a parente de Marcela (Suzana Pires) explicará o motivo de sua ida ao Rio de Janeiro. “Eu vivo há anos em Belém do Pará, onde eu tenho uma agência de publicidade. A carta com a notícia da morte da minha irmã demorou muito pra chegar, por causa da greve dos Correios”, dirá.

A mulher de Álvaro (Wolf Maya) estranhará o fato de a família não ter recebido nenhuma mensagem com a notícia. “Talvez porque os nossos amigos não quisessem me dar essa notícia por e-mail, por achar que seria informal demais, ou talvez achassem que eu poderia ficar em choque. O fato é que, logo que eu soube da morte da Marcela, eu viajei pra cá. Vim pegar as coisas dela, que eu acho que devem estar aqui na pousada”, afirmará a publicitária.

Álvaro confirmará que guardou todos os pertences da jornalista. “Também vim para apurar as causas da morte dela. Essa história do assalto e de uma última visita que ela teria recebido no hospital antes de morrer… Vocês sabem de alguma coisa sobre isso?”, perguntará a gêmea.

Eles negarão qualquer informação sobre o assunto, e Joana pedirá para se hospedar na pousada. “Você não me leve a mal. Mas eu acho que pode parecer um pouco macabro uma pessoa assim tão parecida com a Marcela andando aqui na minha pousada, onde a gente cultiva o alto-astral…”, justificará Zambeze, sendo interrompida por Álvaro.

O filho de Íris (Eva Wilma) permitirá que a mulher fique no local. Joana irá pegar as malas no táxi e esbarrará em Luana, que a encarará. “Algum problema?”, perguntará a vingativa. “Seus olhos… Estão mortos”, se assustará a vidente da novela escrita por Aguinaldo Silva. “Ela queria que estivessem como?”, sussurará a irmã da morta.

