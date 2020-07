Irmãos Russo vão dirigir filme com Ryan Gosling e Chris Evans

A Netflix está empenhada em aproveitar a relevância de grandes nomes do entretenimento para as suas produções originais. Dessa vez, os nomes envolvidos em novo projeto são os atores Ryan Gosling e Chris Evans. Eles vão protagonizar um novo longa, dirigido pelos irmãos Joe e Anthony Russo, que vai adaptar o romance The Grey Man.

O filme também contará com a colaboração de Christopher Markus e Stephen McFeely, parceiros dos Russo nos filmes da Marvel. Com isso, a Netflix parte para o seu segundo projeto com a participação de atores e equipe técnica da Marvel, assim como aconteceu em Resgate.

A trama do filme acompanhará o assassino freelance e ex-agente da CIA, Court Gentry (Gosling), conhecido como Grey Man. Após ser queimado na CIA, a agência envia um ex-colega, Lloyde Hansen (Evans), para caçá-lo. De acordo com o Deadline, esse deverá ser o primeiro filme de uma nova franquia da Netflix.

“A ideia é criar uma franquia e construir todo um universo, com Ryan no centro de tudo” explicou Joe Russo. “Nós todos estamos comprometidos com o primeiro filme, e ele tem que ser ótimo para conseguirmos um segundo. Nós achamos que a Netflix é o lugar perfeito para esse filme”.

Chris Hemsworth em ‘Resgate’Fonte: IMDb/Reprodução

Megaprodução

O longa também está sendo apresentado como o maior orçamento para uma produção original da gigante do streaming, estimada em US$ 200 milhões. Anthony Russo afirmou que será como ver os personagens da Marvel atuando no mundo real, onde não existem heróis.

“O filme é um mano a mano entre esses dois grandes atores, que representam duas versões diferentes da CIA, no sentido do que a agência pode ser e o que pode fazer” disse Anthony Russo. “Para os fãs de Capitão América: Soldado Invernal, isso representa nossa intenção de ir para um território no mundo real”.

A Netflix espera começar a produção de The Grey Man no início de janeiro de 2021.