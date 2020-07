Apresentador do Bom Dia São Paulo, Rodrigo Bocardi foi chamado de burro por um telespectador nesta quinta (9). O âncora passou boa parte da edição debatendo sobre o descarte consciente de lixo e estava prestes a encerrar o telejornal quando leu um comentário ofensivo feito no Twitter. “Acho que já deu esse assunto, né?”, reagiu o jornalista.

Após uma reportagem de Giba Bergamin sobre a votação de um Projeto de Lei que prevê multa de R$ 500 para quem jogar bitucas de cigarro nas ruas e calçadas da capital paulista, Bocardi criticou as pessoas que têm o hábito de poluir a cidade.

“Olha, tem aqui o Marcos Lopes falando: ‘Multa para quem joga bituca de cigarro no chão. O povo precisa de educação’. É a velha história, né? Igual com a máscara. Fica criando regra, multa, fiscalização sobre aquilo que é bom para você e bom para o próximo. Guarda e depois joga. Tem que ter educação”, opinou Bocardi, que lia as reações de internautas no Twitter.

Ao longo do telejornal, Bocardi reafirmou sua opinião de que as pessoas têm de guardar os itens que pretendem descartar consigo, seja em bolsos ou em seus carros, e nunca jogar nas ruas. Ele entende que as prefeituras precisam ser cobradas pela manutenção das cidades, mas que cada um deve fazer sua parte também.

Antes do encerramento, o colega de Glória Vanique se deparou com a fala de um cidadão indignado com a sugestão de carregar o próprio lixo até encontrar uma lixeira disponível.

“Rodrigo, queria saber se você anda com uma lixeira no seu carro ou no seu bolso. Nunca vi uma cidade que tenha lixeira que seja suja! Acho meio burro que fale que lixeira não é essencial”, reproduziu o âncora, que lia a fala de um homem identificado apenas como Cristiano.

“Ô, Cristiano… Já deu o assunto das lixeiras, né. Mas eu carrego meu lixo”, afirmou o titular do BDSP. “Às vezes acabo falando umas coisas que as pessoas não gostam de ouvir, mas enfim. É sempre pro nosso bem, eu tento. E vocês têm esse espaço pra dizer o que vocês querem, e isso é o mais legal, vira um grande bate-papo”, concluiu ele.

No Twitter, Rodrigo recebeu o apoio de alguns telespectadores. “Tenho 55 anos e desde que me entendo por gente tenho a ideologia de que lixo pertence a quem o produz, devendo fazer descarte responsável. Parabéns por ter falado em público e continue falando o que deve ser falado e não o que o povo quer ouvir”, opinou Edson Leão.

Confira alguns comentários no Twitter:

#BDSP Rodrigo!!!! Queria saber se vc anda com uma lixeira no seu carro ou no seu bolso????? Nunca vi uma cidade que tenha lixeira que seja suja! Acho meio burro fale que lixeira não é essencial,

— cristiano (@cristia10514221) July 9, 2020

#bdsp

Porquê as pessoas tem tanta dificuldade em cuidar do lixo que os mesmos produz, a prefeitura tem obrigação sim, de recolher o luxo devidamente embalado. Tenho a imprensao de que algumas pessoas acha que é de dever da prefeitura tirar o restos de comidas dos seus prato.

— Doralice Almeida (@DoraliceAlmeid4) July 9, 2020

#BDSP Rodrigo sem noção é quem cobra lixeiras, quando deveria guardar seu próprio lixo. Vamos parar de onera os cofres públicos e onerar também nossos bolsos. Todos pagamos essa conta.

— Fernanda (@Fernand71309799) July 9, 2020

#BDSP @rodrigobocardi is e @gloria_vanique concordo com o fato de V ser responsável pelo seu lixo. #cidadania #cuidardanossacidade o abraços

— Ana Claudia N Braga 🇧🇷🍷 (@acbraga5) July 9, 2020

Arrogante é aquele que acha um absurdo ter que guardar o próprio lixo. #BDSP

— Alexandre Kitamura (@xkitamura) July 9, 2020

#BDSP Tenho 55 anos desde que me entendo por gente tenho a ideologia que lixo pertence a quem o produz devendo fazer descarte responsável. Parabéns por ter falado em público e continue falando o que deve ser falado e não o que o povo quer ouvir.

— Edson Leão (@EdsonLeo14) July 9, 2020

