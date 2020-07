Jeff Bezos, CEO da Amazon, ganha US$ 13 bilhões em 1 só dia

A fortuna de Jeff Bezos, fundador e diretor-executivo da Amazon, ultrapassou os valores de mercado das maiores empresas dos Estados Unidos na segunda-feira (20), quando US$ 13 bilhões foram somados em apenas 1 dia ao seu patrimônio líquido — composto por US$ 189 bilhões.

Com isso, o executivo, que carrega o título de pessoa mais rica do mundo, também vale mais do que empresas como Oracle (US$ 176 bilhões), Salesforce (US$ 172 bilhões) e Costco Wholesale (US$ 145 bilhões).

Confira um gráfico de comparação.

Business (Fonte: Insider/Reprodução)

Segundo uma análise publicada pelo site Fortune, o dinheiro ultrapassa o valor de mercado da Nike, (US$ 122 bilhões) e do McDonald’s (US$ 143 bilhões). Em comparação com a Starbucks (US$ 88 bilhões) e a Goldman Sachs (US$ 73 bilhões), a fortuna é mais do que o dobro.

O acúmulo de US$ 13 bilhões em apenas 1 dia por um único indivíduo foi o maior já registrado pelo Índice de Bilionários da Bloomberg, desde sua criação, em 2012. Segundo o site, isso foi causado sobretudo pelo aumento das compras online durante a pandemia, o que valorizou as ações da Amazon em 65%. Em 2019, Bezos não tinha nem metade da fortuna atual, somando US$ 74 bilhões.