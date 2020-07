Jesualdo esboça time do Santos para enfrentar a Ponte Preta

O técnico Jesualdo Ferreira esboçou nesta terça-feira a equipe do Santos para enfrentar a Ponte Preta na quinta, às 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, pelas quartas de final do Campeonato Paulista. A decisão será em jogo único.

O time não terá grandes novidades. Alison (poupado), Carlos Sánchez (suspenso) e Kaio Jorge retornaram depois da derrota por 3 a 2 para o Novorizontino. Uribe, expulso no domingo, é desfalque. Raniel, com dores no joelho esquerdo, será novamente desfalque.

A provável escalação é: Vladimir, Pará, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Felipe Jonatan; Alison, Diego Pituca e Carlos Sánchez; Marinho, Soteldo e Kaio Jorge.

O Peixe encerrará a preparação nesta quarta-feira, em novo treinamento à tarde, quando Jesualdo definirá de fato o time para receber a Ponte.