Jô celebra volta com gol após 7 meses sem jogar e já pensa no Tetra do Paulista

Após a vitória por 2 a 0 sobre o Red Bull Bragantino, nesta quinta-feira, pelas quartas do Campeonato Paulista, o centroavante celebrou o gol marcado em sua reestreia pelo Timão.

O camisa 77 mostrou confiança na conquista de mais um título estadual pelo time do Parque São Jorge, que seria o 4º consecutivo na competição.

“Estou muito feliz, feliz pela partida. Tenho que agradecer a Deus pela oportunidade de estar de volta, fazendo minha reestreia e ainda marcando um gol. Isso é muito importante, e a equipe está de parabéns pela partida”, afirmou, ao Premiere.

“Tivemos entrega, corremos os 90 minutos. Agora, são mais três passinhos para poder alcançar o título tão desejado”, acrescentou o atacante, em referência à semifinal, que será contra o Mirassol, e aos dois jogos da final.

Jô também admitiu que sentiu bastante cansaço durante a partida, principalmente na reta final do 2º tempo.

O atleta não entrava em campo desde dezembro do ano passado, quando ainda estava atuando pelo Nagoya Grampus, do Japão.

