Jô diz que reestreia foi acima do esperado e ainda busca ritmo ideal no Corinthians

A reestreia de Jô no Corinthians não poderia ser melhor. O atacante voltou marcando gol e ajudando o Timão a se classificar para as semifinais do Campeonato Paulista.

Após longo período parado, entre o fim da última edição do Campeonato Japonês e a retomada do Estadual, Jô ficou satisfeito com seu desempenho na última quinta-feira.

“Realmente foi um pouco acima do que eu esperava, fiquei sete meses sem atuar, não é fácil, e aí com pandemia, fiquei um bom tempo sem treinar, sem atuar”, contou em entrevista coletiva virtual nesta sexta-feira.

“Agora tive praticamente um mês e seis dias, mais ou menos, para poder se preparar e jogar uma quartas de final de Campeonato Paulista, então não foi fácil. Sabia que em questão de ritmo eu ia sentir, mas foi na base da entrega, da raça, da determinação e na confiança de todo mundo, dos jogadores, da diretoria. Claro que longe daquilo que eu estou acostumado, mas feliz pela atuação e pela entrega”, completou.

Contra o Red Bull Bragantino, o atacante atuou pelos 90 minutos, finalizou duas vezes ao gol, acertou os dois dribles que tentou e fez o segundo tento corintiano na vitória.

“Voltei em 2020, pós-pandemia, sete meses parado, com 33 anos, é lógico que a confiança e a expectativa da torcida são sempre grandes, sempre foram. (Estou) mais maduro, porém com a mesma sede, como se fosse a primeira vez. Com vontade, isso nunca pode mudar, então é claro que eu vou correr atrás, agora são jogos seguidos, então a gente tem que estar pronto, treinar e descansar bem”, encerrou Jô.

O Corinthians recebeu o Mirassol, neste domingo, às 16h (Brasília) na Arena, pelas semifinais do Campeonato Paulista. O duelo ocorre em jogo único, com o Timão em busca do tetracampeonato estadual.