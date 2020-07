Jô está inscrito no Paulistão e pode jogar contra o Red Bull Bragantino

A reestreia de Jô pelo Corinthians pode acontecer nesta semana. O clube incluiu o atacante na lista de jogadores que disputam o Campeonato Paulista. Sendo assim, o atleta deve estar em campo nesta quinta-feira, contra o Red Bull Bragantino.

Jô durante treino do Corinthians, no CT Joaquim Grava Rodrigo Coca/Agência Corinthians

O centroavante ficará com a vaga deixada por Gustavo, que foi para o futebol japonês. Outra novidade é a inscrição do zagueiro Léo Santos, que entra no lugar de Pedro Henrique.

Mais cedo nesta segunda-feira, o presidente Andrés Sanchez comemorou a regularização da situação do atleta por meio das redes sociais. Jô foi fundamental na campanha do Campeonato Brasileiro de 2017, no qual o Corinthians se sagrou campeão. Por conta disso, a expectativa gerada pela volta do atacante é muito alta.

Segundo colocado do Grupo D, o Corinthians enfrenta o Red Bull Bragantino pelas quartas de final do Paulistão.

O time do interior é o dono da melhor campanha na competição, e o jogo está marcado para o estádio do Morumbi, nesta quinta-feira. Ainda há uma tentativa do mandante para que a partida ocorra em Bragança Paulista.