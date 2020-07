Jogadores do Inter encerram preparação para encarar o Esportivo

[ad_1]



Após a derrota por 1 a 0 no Grenal 425, o Inter já volta suas atenções para a sequência do Campeonato Gaúcho. A equipe encerrou nesta sexta-feira a preparação para o confronto contra o Esportivo, pela 5ª rodada da segunda fase da competição.

O técnico Eduardo Coudet comandou atividades físicas, técnicas e táticas no CT Parque Gigante. Durante o treinamento, foram testadas alternativas e alguns detalhes passaram por ajustes antes da partida na serra gaúcha.

Em entrevista aos canais do Colorado, o meio-campo Nonato fez uma projeção para o confronto. “Vai ser mais uma importante prova para nossa equipe. Temos que demonstrar o que a gente demonstrou antes da parada, falo do coletivo, mas de forma individual também”, declarou.

Com a preparação encerrada, o elenco viaja para Bento Gonçalves, local do duelo, ainda nesta sexta. O jogo está programado para acontecer no sábado, às 19 horas (Brasília), no Estádio Montanha dos Vinhedos.