Jogadores do Inter treinam pensando em garantir classificação no Gauchão

Após o empate em 1 a 1 diante do Esportivo, os jogadores do Inter voltaram aos treinamentos no CT Parque Gigante com foco no duelo contra o Aimoré, pela última rodada da segunda fase do Campeonato Gaúcho. Líder do Grupo A com oito pontos, o Colorado precisa da vitória para garantir a primeira posição e a classificação para a semifinal.

As atividades desta segunda-feira aconteceram debaixo de chuva. O elenco começou realizando trabalhos físicos e, mais tarde, o técnico Eduardo Coudet comandou exercícios táticos, nos quais foram ajustados detalhes e o time para o confronto foi testado.

A equipe retorna aos treinos nesta terça-feira. O local e o horário da partida com o Aimoré ainda não foram definidos, mas o estádio do Cruzeiro-RS foi liberado para sediar o jogo.