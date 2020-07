“Jogando assim, não conseguiremos ganhar a Champions”

“A verdade é que não queríamos terminar a temporada assim. Mas representa como ela foi. Fomos muito irregulares, muito fracos, um time com pouca intensidade. Perdemos muitos pontos onde não deveríamos”, desabafou o camisa 10, em entrevista concedida à ‘Movistar+’.

– completou.

Por fim, Lionel Messi falou que essa pausa vai ser boa para ‘espairecer’ e que é preciso mudar para que os torcedores tenham mais fé no time. “As pessoas estão chateadas com tudo o que viram nesta temporada, e é normal, porque também estamos. É normal que estejam assim, deve ser assim, depois do que vimos… Roma, Liverpool, as pessoas estão ficando sem paciência porque não estamos dando nada a elas. Se queremos lutar pela Champions League precisamos mudar muitas coisas, fazer uma autocrítica”, finalizou.

