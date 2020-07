Johnny Depp aparece desmaiado e todo sujo em foto exposta pela ex-mulher · .

Em meio ao julgamento que enfrenta pelas acusações de agredir a ex-mulher Amber Heard, Johnny Depp apareceu desmaiado e todo sujo em uma foto divulgada pela atriz na Corte. No registro, o astro de Hollywood está cochilando de pernas cruzadas em um sofá, com a cabeça inclinada para trás, de boca aberta, e coberto de sorvete.

A fotografia tirada em 2014 foi mostrada na segunda-feira (13) por Amber, que se relacionou com Depp após conhecê-lo durante as gravações do filme Diário de Um Jornalista Bêbabado (2011). O objetivo da ex-parceira era mostrar o estado patético de Depp.

De acordo com o portal norte-americano Page Six, o astro da franquia Piratas do Caribe culpou o excesso de trabalho por seu estado deplorável e alegou que gravava cerca de 17 horas por dia naquela época.

“Obviamente, eu estava muito cansado, adormecendo, e o sorvete derramou por toda a minha perna. Então ela pegou isso e me mostrou no dia seguinte e disse: ‘Olhe o que você se tornou. Olhe para você, é patético'”, disse o ator durante seu quinto e último dia de depoimento no caso de agressão.

Aos 57 anos, o Chapeleiro Maluco de Alice no País das Maravilhas (2010) admitiu que chegou a um momento em que concordou em ir para sua ilha particular nas Bahamas para desintoxicar de medicamentos e drogas –seus vícios.

Questionado por advogados se Amber Heard havia lhe mostrado outras fotos “de ferimentos” que ela afirma ter sofrido em seus ataques, Depp insistiu em negar e declarou que nunca havia visto nada antes do início do processo judicial.

Acusado de agredir Amber Heard, Johnny Depp também está processando a ex-mulher em US$ 50 milhões por supostamente o difamar em um artigo do jornal Washington Post sobre abuso doméstico.

Confira a foto divulgada por Amber Heard de Johnny Depp desmaiado:

Johnny Depp spilling ice cream over himself is oddly reminiscent of lunchtime at #KennedyMolloy pic.twitter.com/1KZbz80km3

— Kennedy Molloy (@kennedymolloy) July 14, 2020

