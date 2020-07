Jonatas faz surpresa para Eliza, e Leila bufa de raiva · .

Jonatas (Felipe Simas) terá a oportunidade de ajudar Eliza (Marina Ruy Barbosa) em sua saga no concurso de beleza de Totalmente Demais. O ex-namorado da ruivinha sugerirá uma prova que tem tudo a ver com ela e ainda aparecerá de surpresa no meio do teste. A filha de Gilda (Leona Cavalli) ficará feliz com a presença dele, mas Leila (Carla Salle) vai bufar de raiva e ciúme.

Jonatas terá a ideia de fazer as candidatas distribuírem flores para desconhecidos na rua, enquanto são clicadas por Rafael (Daniel Rocha). À vontade com a prova que rememora parte de sua trajetória, a ex- moradora de rua é observada de longe pelo funcionário da Bastille.

O rapaz não conseguirá resistir à tentação de se aproximar da ruivinha. Eles irão se olhar nos olhos por um bom tempo, sem falar nada, até que ela quebrará o silêncio para questionar a presença dele na prova. “Eu vim te ver”, dirá Jonatas, na lata.

O clima entre os dois fica ainda mais forte depois da resposta, mas eles serão interrompidos pelo fotógrafo, que pedirá para continuar o ensaio.

reprodução/tv globo

Leila (Carla Salle) ficará possessa de ciúme em cena desta quarta (15) em Totalmente Demais

Feliz com o reencontro e por ter ganhado de sua ruivinha algumas flores, Jonatas só perceberá o climão quando Leila , sua atual namorada, demonstrar que não gostou nada da cena.

A estudante de Jornalismo, que estará fazendo entrevistas das candidatas para revista de Carolina (Juliana Paes), vai surtar ao ver o namorado procurar Eliza após o ensaio. O ex-casal relembrará passado durante a conversa. “É assim que eu lembro de você, vendendo flores para os casais da Lapa. Tempo bom”, dirá Jonatas.

À beira de um ataque de nervos, Leila observará tudo e não conseguirá esconder o ciúme que sente da ruiva. Jonatas será colocado contra a parede pela namorada. “Você ainda gosta da Eliza? Fala a verdade!”, exigirá a estudante, em cena prevista para ir ao ar no capítulo desta quarta (15).

