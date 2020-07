Jornal elege Denis, ex-São Paulo, como melhor goleiro do Campeonato Português

Denis acumulou polêmicas e foi muito contestado quando vestiu a camisa do São Paulo, porém parece ter encontrado o rumo de sua carreira em Portugal. O jornal “Record” elegeu o goleiro como o melhor de sua posição no Campeonato Português, que se encerrou neste domingo.

Denis foi um dos principais destaques do Gil Vicente, equipe que disputou a primeira divisão depois de conseguir o acesso na temporada passada. O time encerrou a competição na décima posição, ficando distante da zona de rebaixamento.

O goleiro, que está no Gil Vicente desde agosto de 2019, ficou em primeiro lugar no ranking de pontos do jornal Record. De acordo com os critérios do veículo, Denis ficou à frente apenas do grego Vlachodimos Odisseas, arqueiro do Benfica.

“É sempre gratificante ter o reconhecimento do seu trabalho, então estou muito feliz pela escolha e pelo fato de ter sido o jogador com mais partidas disputadas no Campeonato Português. Graças a Deus, com essa sequência significativa de jogos, ajuda dos companheiros e muita dedicação, consegui dar minha contribuição para ajudar a equipe a seguir na Serie A, algo que muitos consideravam difícil no início”, afirmou o goleiro ao jornal.