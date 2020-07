Jornal português diz que Benfica já sabe quanto Grêmio exige por Everton Cebolinha

Com outras opções inviabilizadas no mercado da bola, o Benfica corre contra o tempo para assegurar a contratação do atacante Everton Cebolinha, do Grêmio, e atender o primeiro pedido de Jorge Jesus. As condições para que a negociação com os gremistas ocorra se tornaram conhecidas pelos dirigentes do clube de Lisboa.

De acordo com o jornal “A Bola”, o Benfica sondou o Grêmio para uma primeira aproximação, verificando se há interesse em vender. Ouviu que somente por 25 milhões de euros (cerca de R$ 152,5 milhões), não menos do que isso.

Apesar de a quantia ser considerada alta, ela está abaixo do valor da rescisão do jogador de 24 anos, com uma multa avaliada em 70 milhões de euros (R$ 427 milhões) após a última renovação contratual.

O motivo para o clube de Porto Alegre não bater o pé e exigir o valor integral é que, ainda com informações do jornal português, a diretoria tem ciência que a alta pedida tornaria inviável a negociação.

É importante ressaltar que Jesus desejava Bruno Henrique, do Flamengo, mas como os rubro-negros estão irredutíveis, isto é, não abrem mão da multa de 30 milhões de euros (R$ 183 milhões), o gremista virou o alvo número um para a posição.

O treinador também pediu outras quatro posições ao Benfica: goleiro, zagueiro, lateral direito e meio-campista.