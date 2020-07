jornal que mais cobre PSG de perto discute futuro de Mbappé no clube

Kylian Mbappé tranquilizou a torcida do Paris Saint-Germain ao declarar, após a goleada sobre o Celtic, que vai permanecer no clube na próxima temporada. Mas o pronunciamento do jogador não satisfez por completo a imprensa francesa.

O jornal Le Parisien, que cobre de perto o PSG, publicou um artigo nesta quarta-feira em que questiona quanto tempo Mbappé vai, de fato, seguir atuando pelo clube francês.

Isso porque o craque tem mais dois anos de contrato com o clube, até junho de 2022. A intenção da diretoria do PSG, claro, é segurá-lo e fazê-lo o rosto do futuro – ainda mais diante das especulações sobre a volta de Neymar ao Barcelona.

A renovação, analisa o Le Parisien, ainda é incerta porque o jogador não demonstra pressa para assinar um novo acordo. Apenas duas reuniões nos últimos meses foram realizadas, o que gera ansiedade principalmente pelo interesse de outros clubes.

Getty

“Mbappé não está fechado à ideia de uma renovação, que naturalmente será por pouco tempo. Com uma maturidade superior a outros, o atacante já se impôs no vestiário como uma das lideranças do time”.

Liverpool e Real Madrid são especulados como possíveis destinos de Mbappé quando ele decidir deixar o Paris Saint-Germain. Enquanto isso não acontece, o clube francês conta com sua qualidade para seguir dominante no país e brigar por conquistas na Europa.