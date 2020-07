Jornal revela que atacante usa loção para bebês no corpo para escapar de lesões

O jornal The Sun revelou nesta segunda-feira um dos segredos mais bem guardados da Premier League.

Em reportagem, o tabloide contou a artimanha do atacante Adama Traoré, do Wolverhampton, para escapar das lesões: besuntar o corpo com loção para bebês.

Explica-se: Traoré, que tenta jogadas de velocidade o tempo todo, é frequentemente agarrado pelos rivais. Por causa disso, ele deslocou o ombro quatro vezes em 2019/20.

Irritado, o atleta, que é uma das grandes sensações atuais da liga, resolveu adotar uma estratégia diferente e espalhar o creme infantil no tórax e nos membros para ficar escorregadio.

Adama Traoré durante jogo entre Wolverhampton e Chelsea, pela Premier League EFE

Segundo o The Sun, ele passa a loção duas vezes: uma antes de entrar em campo e mais um reforço na hora do intervalo.

Desta forma, ele se sente mais seguro para dar suas arrancadas, uma vez que é mais difícil para os adversários segurá-lo pelos ombros e, por consequência, causarem contusões.

“Isso é algo que estamos fazendo para proteger Adama. Os defensores estão sempre preocupados de que Adama vai se distanciar deles com sua velocidade, então eles esticam a mão e o puxam pelo braço. Isso causava deslocamentos no ombro durante as partidas”, explicou uma fonte dos Wolves.

“Agora, com os braços lubrificados de loção, é mais difícil para os rivais conseguirem agarrá-lo. Isso ajuda a evitar danos mais graves”, completou.

Na temporada, o espanhol fez 6 gols e deu 12 assistências em 52 jogos pelo Wolverhampton.