Jovem do Botafogo-SP que ajudou Corinthians ‘bomba’ nas redes, é fã de Kaká e pertence ao Athletico-PR

[ad_1]



O jovem Matheus Anjos fez um belíssimo gol e deu a assistência para o outro na vitória do Botafogo-SP sobre o Guarani por 2 a 0 na última quinta (23). Rapidamente, viu suas redes sociais ‘bombarem’ com mensagens de agradecimento de torcedores do… Corinthians.

Os melhores vídeos, entrevistas exclusivas, as grandes análises e as últimas notícias do mundo dos esportes. TUDO no ESPN.com.br! Clique e veja!

“A gente tinha acabado de perder uma chance e quase levamos o empate em seguida, foi uma loucura! Eu consegui tirar forças para dar um arranque aos 50 minutos do segundo tempo e percebi que o goleiro ia querer adivinhar o passe. Eu estava com um companheiro do lado, mas optei por cortar e finalizar. Fui feliz”, disse o meia em entrevista ao ESPN.com.br, detalhando o lance em que driblou o arqueiro do time de Campinas e tocou para as redes.

Com o triunfo, a equipe de Ribeirão Preto escapou da zona de rebaixamento para a Série A2 e ainda ajudou o clube do Parque São Jorge a seguir com chances de passar para as quartas de final do Campeonato Paulista – clique aqui e veja como está a classificação.

“A gente não ganhou para ajudar o Corinthians, foi uma ajuda indireta. Mas recebi muitas mensagens nas redes sociais e tenho muitos amigos corintianos que me agradeceram via Instagram e WattsApp (risos). Mas o importante para a gente foi ter saído da zona de rebaixamento”, disse.

“Foi um jogo bastante tenso, era muita pressão porque precisávamos fazer o resultado. Entramos na última posição, e as equipes que brigavam com a gente venceram. Só dependia da gente. O time todo se comportou muito bem e mostrou a força que tem”, explicou.

Matheus Anjos comemora gol do Botafogo-SP José Bazzo /Botafogo

O Botafogo enfrentará o Red Bull Bragantino pela última rodada do Paulista, no domingo – todas as partidas serão às 16h (horário de Brasília).

“É pouco tempo de recuperação e treinamento tático. Será um jogo difícil, mas temos que dar um jeito!.”

Fã de Kaká e começo no São Paulo

O meia, que disse à reportagem ser fã de Kaká e Ozil, foi criado em Campinas e ficou dois anos no São Paulo antes de ir para o Athletico-PR, quando tinha 13 anos.

Ele se profissionalizou pela equipe paranaense em 2017, mas como não teve muitas chances no elenco principal, foi emprestado para Guarani e Paraná.



1 Relacionado

Matheus chegou durante o Paulistão ao Botafogo–SP, que já lutava contra a degola.

“No começo do ano, eu fiz a preparação com o Athletico-PR e cheguei ao Botafogo sem ritmo de jogo. Com a paralisação, eu pude treinar um pouco mais para melhorar a parte física e técnica para poder ajudar o time”, explicou.

Matheus está emprestado até o final do ano para à equipe de Ribeirão Preto. “Quero ajudar o Botafogo a permanecer na Série A1 do Paulista e depois subir na Série B do Brasileiro”, finalizou.