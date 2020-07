jovem do Valencia é alvo número 1 no mercado

Ferran Torres, jogador do Valencia, está no topo da lista de alvos do Manchester City para a próxima janela de transferências. Fontes disseram à ESPN que o jovem, que está no último ano de contrato, tem interesse em jogar na Premier League.

O City já vendeu Leroy Sané ao Bayern de Munique e, embora o técnico Pep Guardiola nunca tenha dito publicamente que quer um substituto direto, há uma lacuna em sua equipe.

Além de Torres, 20 anos, o diretor de futebol Txiki Begiristain também está mirando em um novo zagueiro antes da próxima temporada.

O recrutamento do City tornou-se mais simples depois que a proibição europeia de dois anos foi revogada pelo Corte Arbitral do Esporte (CAS), mas os dirigentes do clube insistem que isso não significa que haverá um cheque em branco para novos jogadores.

Enquanto isso, o City deve organizar um amistoso para se preparar para o jogo de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões contra o Real Madrid, no dia 7 de agosto.

Guardiola optou por manter seus jogadores em Manchester, ao invés de conceder-lhes uma folga após o final da temporada da Premier League.

Ferran Torres participa de aquecimento do Valencia antes de jogo da LaLiga contra o Leganés Getty Images

Guardiola anunciou na segunda-feira que o atacante Sergio Aguero perderá o jogo ao se recuperar de uma operação no joelho.