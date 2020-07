Jovem é morto em praça pública de Igreja Nova

Homicídio aconteceu nesta quinta-feira, 30, por volta das 12h30

Policiais do GPM de Igreja Nova, pertencentes aos 11º BPM, registraram mais um assassinato na cidade de Igreja Nova, trata-se de Alex Marcondes Santana, 23 anos.

De acordo com a Polícia Militar, a mesma foi informada que um homem havia sido baleado na Pça. do Canto, no Centro de Igreja Nova. Imediatamente policiais se deslocaram até o local e constataram a veracidade do fato, aparentemente o indivíduo recebeu dois disparos de arma de fogo.

O Instituto de Criminalística (I.C) foi acionado para realizar o primeiro levantamento do crime. O corpo foi encaminhado para o IML em Arapiraca, foi periciado e em seguida liberado para sepultamento.

Da Redação com informações do 11º BPM