Juiz aponta xingamentos de Marinho, do Santos: “Você veio roubar aqui”

O árbitro Salim Fende Chavez apontou xingamentos de Marinho na súmula de Santos x Ponte Preta, pelas quartas de final do Campeonato Paulista.

O camisa 11 foi expulso ainda no primeiro tempo da derrota do Peixe por 3 a 1. Incomodado com as faltas consecutivas da Macaca, ele recebeu dois cartões amarelos.

“Seu m…, ladrão, filho da p… Você veio roubar aqui. Foram 10 faltas em cima de mim, seu b…”, disse Marinho, de acordo com o juiz.

Autor do gol do Alvinegro, Marinho pode ser punido pelas palavras ditas ao árbitro. Sem ele em campo, os donos da casa sofreram a virada e acabaram eliminados.