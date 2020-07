Juju Salimeni pede medida protetiva após Felipe Franco invadir sua mansão · .

O casamento de 14 anos de Juju Salimeni e Felipe Franco virou caso de polícia. Separada desde junho do ano passado, a influenciadora digital registrou um boletim de ocorrência contra o ex-marido em dezembro último, após o mesmo ter invadido sua mansão, em Alphaville, São Paulo. Na ocasião, ela pediu uma medida protetiva pois se sentia intimidada.

“No início de dezembro, teve um episódio em que o Felipe teria invadido a casa dela em busca de uma reconciliação. Ela estava na companhia da empregada e de um assessor. Ela se sentiu ameaçada, me procurou e nós fomos até a delegacia, registramos um boletim de ocorrência e pedimos uma medida protetiva”, confirma Alexandre Pin, advogado de Juju ao ..

A apresentadora e Pin registraram o BO na delegacia de Santana de Parnaíba e aguardaram o desenrolar do caso. “Houve a investigação, e o Felipe foi chamado para depor. Ele disse que a Juliana o chamou para ir até a casa dela, o que não aconteceu. O Ministério Público ofertou denúncia contra esse fato. Segue agora em segredo de Justiça. [O caso] Veio à tona agora, porque ofertaram denúncia”, diz Pin.

À reportagem, a assessoria de imprensa de Felipe Franco informou que o modelo possuía a chave da residência, sem a necessidade de invasão. “A casa era dele também. Isso faz tanto tempo, não tem nada disso. Faz tanto tempo, não sei por que mexeram nessa história”, lamenta.

A defesa de Juju confirmou que a mansão em Alphaville foi adquirida pelo casal durante a união. “Como foi separação total de bens, após o término da relação, o imóvel ficou unicamente para a Juliana. E ficou o compromisso de ela indenizar o Felipe porque o casal fez reformas no imóvel”, completa Pin.

O advogado Sandro Nunes, que representa Franco, emitiu um comunicado sobre a exposição do caso. “O Felipe lamenta muito que, após um ano da sua separação com a Juliana, assuntos como este ainda são expostos na mídia, mesmo mantidos em segredo de Justiça. Porém, o Felipe acredita que em breve caberá à Justiça decidir de que lado está a verdade”, resume.

Em seus Stories no Instagram, o empresário se manifestou rapidamente sobre os últimos acontecimentos. “Vocês conhecem a índole do Franco. Sabem como funciona. Estou firmão, estou feliz. Deus sabe o que faz. Continuo firme e forte com a minha gata Eva Andressa. Então, incomoda a felicidade”, disse ele.

