Juju Salimeni surge de olho roxo após nova plástica e preocupa fãs · .

Juju Salimeni surgiu com manchas roxas na região dos olhos e preocupou seus fãs nas redes sociais. A blogueira fitness teve que explicar aos seguidores que os hematomas apareceram devido a um procedimento de lifting nas pálpebras. “Às vezes estoura um vasinho, normal”, contou a modelo manhã desta segunda-feira (6).

Pela ferramenta Stories do Instagram, a apresentadora do reality Juju Boot Camp, do canal E!, contou que não tinha falado sobre a nova plástica ainda porque estava aguardando os resultados.

“Esse roxinho que vocês estão vendo no meu olho, me perguntaram desde ontem, isso aqui é de um procedimento que eu fiz tem quase 15 dias, mas eu não sou uma boa paciente, então eu não passei a pomadinha para tirar o hematoma”, explicou a ex-panicat.

“Eu fiz aquele procedimento que levanta os olhos com fiozinhos, sabe? Amanhã eu tenho retorno e mostro mais para vocês. Eu ainda não comentei muito porque ainda não está 100%, mas já dá pra ver que deu uma boa levantada, né? Eu tô amando”, finalizou a blogueira.

Confira o vídeo de Juju Salimeni:

