Julia Roberts e Denzel Washington vão estrelar novo filme da Netflix

De acordo com o Deadline, a Netflix adquiriu os direitos de adaptação do vindouro livro Leave The World Behind, escrito por Rumaan Alam. O filme de drama terá Julia Roberts (Uma Linda Mulher) e Denzel Washington (Dia de Treinamento) como personagens principais.

Ela será Amanda, uma mulher em férias com marido e filhos adolescentes em uma casa alugada no interior. Contudo, após um apagão sem precedentes na cidade, o casal proprietário do local (sendo um deles vivido por Washington) partirá para a mesma residência em busca de refúgio.

Devido à falta de luz, não haverá equipamento disponível e, logo, as famílias não terão como descobrir quaisquer fatos do mundo exterior. À medida que estranhos estrondos destroem a paz do campo, e animais começam a migrar de maneiras estranhas, a saúde física e mental do grupo começará a se desintegrar.

Netflix adaptará Leave The World BehindFonte: Amazon/Reprodução

Os locatários são descritos como de etnia branca e membros da elite urbana, ao passo que os proprietários são negros e da mesma classe social. Ao longo da trama, questões de raça e conflitos vão se tornar distrações para problemas alarmantes que acontecerão ao redor dos personagens.

Segundo o site, houve uma “guerra” de ofertas entre diversos estúdios e plataformas para o projeto. Dessa forma, a conquista do serviço de streaming representou um alto investimento na adaptação tanto por parte dos grandes nomes do elenco quanto para o orçamento de produção.

Leave The World Behind será dirigido por Sam Esmail (Homecoming: De Volta à Pátria), porém ainda não há previsão para o início das filmagens e estreia.