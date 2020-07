Júnior do Tó destaca trabalho da Prefeitura de Penedo no combate à Covid-19

“Estou usando a tribuna para fazer um agradecimento aos profissionais da saúde e a todos os trabalhadores que estão na linha de frente de combate a esse vírus tão letal”, disse o Vereador Júnior do Tó (Antônio de Figueiredo Barbosa Júnior) na abertura de seu pronunciamento durante a sessão desta quinta-feira, 23, destacando o trabalho da Prefeitura de Penedo no controle da Covid-19, comprovado com estatísticas oficiais.

Até o final de junho, o terceiro mês da pandemia que assola o Brasil, a taxa de ocorrência do novo coronavírus em Penedo era 300% menor do que nos demais municípios alagoanos e 531% abaixo da média da região Nordeste do Brasil.

Júnior do Tó falou também informou que esteve com o Secretário Municipal de Saúde e levou ao gestor da pasta o pleito apresentado pelo Presidente do Sindspem, Luís Dantas, a respeito do pagamento de adicional para o pessoal que atua diretamente nas ações municipais de combate ao coronavírus.

Segundo Marcos Beltrão informou ao vereador, um estudo sobre o pleito está sendo concluído e deverá ser encaminhado à Câmara Municipal de Penedo para análise dos vereadores.

Por Ascom CMP