Justiça determina bloqueio de valores via BacenJud para quitar débitos de filiado

O Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1) autorizou o bloqueio de valores, via sistema BacenJud, para pagar débitos de um devedor filiado ao CRC-MG.

O Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais (CRC-MG) havia interposto agravo de instrumento contra a decisão de primeira instância que negou o bloqueio.

Nova consulta

O desembargador federal Marcos Augusto de Sousa, relator do recurso, destacou que: “a existência de pedido de penhora anterior não impede nova consulta ao sistema para bloqueio financeiro do devedor, assim como eventuais veículos de sua propriedade”.

Razoabilidade

Portanto, para o magistrado, nessas hipóteses, a jurisprudência é no sentido de que a reiteração do pedido deve observar apenas a razoabilidade. Assim, devendo ser considerados o número de pedidos de bloqueio e o decurso do prazo entre eles.

Você Pode Gostar Também:

No caso em tela, “o pedido foi formulado depois de transcorrido um ano da última consulta ao sistema BacenJud, o que justifica a medida”, avaliou o relator.

Assim, o desembargador ao decidir, esclareceu que é possível, portanto, a realização de nova tentativa de penhora on-line. Posto que já decorreu lapso temporal razoável desde a última diligência.

Meios de localização

Por conseguinte, declarou que não há outros meios para localização de bens do devedor, sendo permitido utilizar o sistema BacenJud. Assim, na tentativa de identificar e realizar o bloqueio de valores que satisfaçam o débito do devedor com o referido Conselho.

O magistrado ainda destacou que independe da comprovação de fato novo a possibilidade de renovação, após o prazo de um ano. Portanto, podendo, mediante requerimento, solicitar as diligências para a localização de bens e direitos do patrimônio do executado.

Por isso, nestas considerações, a 8ª Turma, seguindo o voto do relator, deu provimento ao agravo de instrumento e reformou a decisão de primeira instância. Assim, fica autorizada a reiteração da tentativa de bloqueio de ativos financeiros do devedor pelo sistema BacenJud.

Veja mais informações e notícias sobre o mundo jurídico AQUI