Justiça trabalhista reconhece que moradia rural integra salário do trabalhador

A 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso (TRT-MT) proveu o recurso de um vaqueiro e reformou a decisão de primeira instância. A decisão foi unânime em favor do trabalhador. Na decisão, a Turma reconheceu o direito à percepção do salário utilidade ao trabalhador rural proveniente da moradia concedida à ele.

Assim, o trabalhador obteve o reconhecimento de que a moradia que ocupava na fazenda era fornecida como parte de sua remuneração, formato conhecido como salário-utilidade; e, portanto garantiu o direito de receber a diferença desse valor em suas verbas trabalhistas.

Salário in natura

Além do pagamento em dinheiro, a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), em seu artigo 458, identifica como salário qualquer “prestação in natura”¹ que a empresa habitualmente forneça ao empregado, por força do contrato ou por costume.

Primeira instância

Inicialmente, o pedido do trabalhador foi indeferido em sentença proferida na Vara do Trabalho de Sorriso (MT). Assim, o julgamento concluiu que, como o trabalhador residia na fazenda, tanto a habitação quanto a alimentação e energia elétrica eram fornecidas “para o trabalho; e não como contraprestação pelo trabalho”. Dessa forma, essas utilidades não teriam sido dadas como parte do pagamento, mas sim para permitir a realização do serviço, o que descaracteriza o salário-utilidade; também chamado salário in natura.

Recurso

Entretanto, Inconformado, o vaqueiro recorreu ao TRT/MT sustentando que o empregador descumpriu as formalidades previstas nas normas do trabalho rural (Lei 5.889/1973).

Exigência legal

No Tribunal, a 1ª Turma deu razão ao trabalhador. A juíza convocada Rosana Caldas, relatora do recurso, destacou que a lei que regula o trabalho rural, apontada pelo vaqueiro, lhe assegura o direito requerido.

Isso porque, passou a exigir, a partir de alteração aprovada na Lei 9.300/1996, a formalização de um contrato escrito entre as partes. Contrato esse, para a descaracterização da natureza salarial da moradia fornecida pelo empregador rural; “mesmo que não exista cidades próximas à fazenda onde pudesse se alimentar e morar”. De acordo com a previsão do artigo 9º, parágrafo 5º da Lei 5.889/1973.

Ressalta, a relatora, que esse entendimento consta de decisões reiteradas na Justiça do Trabalho mato-grossense, sendo inclusive tema da súmula 22 do Tribunal (TRT-23).

Natureza salarial

Portanto, a Turma reconheceu a natureza salarial da utilidade fornecida ao vaqueiro e fixou o seu valor em 600 reais; montante que foi atribuído pelo trabalhador no início do processo e que não foi contestado pelo empregador.

A definição do valor levou em consideração, ainda, que ela não ultrapassa os limites previstos na CLT para o salário in natura; ou seja, de não exceder a 25% do salário do trabalhador, quando se tratar de habitação, e a 20%, no caso de alimentação.

Por isso, a 1ª Turma, por unanimidade, reconheceu o direito ao trabalhador e reformou a sentença de primeira instância.

Definição dos termos jurídicos

¹ salário in natura: também conhecido por salário utilidade é entendido como sendo toda parcela, bem ou vantagem fornecida pelo empregador como gratificação pelo trabalho desenvolvido ou pelo cargo ocupado.

