Juventus confirma lesão muscular na coxa esquerda de Dybala

Logo após comemorar o título do Campeonato Italiano, a Juventus teve uma notícia negativa para a reta final da temporada. O clube informou nesta segunda-feira que Paulo Dybala sofreu um alongamento no músculo reto femoral da coxa esquerda.

A lesão do argentino ocorreu ao longo do confronto com a Sampdoria, no qual a Velha Senhora venceu por 2 a 0 e confirmou o seu nono título consecutivo na liga nacional.

Ainda não há previsão para o retorno de Dybala aos gramados. Apesar de o Campeonato Italiano ter se encerrado, a Juventus ainda foca na disputa da Liga dos Campeões, que ocorre no mês de agosto.

A volta da Juve ao torneio continental ocorre no dia 7 de agosto, quando a equipe enfrenta o Lyon pelo jogo de volta das oitavas de final. No primeiro confronto, os franceses venceram por 1 a 0.