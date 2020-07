Juventus está disposta a pagar R$ 490 milhões para tirar Jiménez do Wolverhampton, diz jornal

Campeã italiana por antecipação e ainda na briga pela Champions League, a Juventus também pensa na próxima temporada e parece ter uma prioridade definida: arrumar um companheiro de ataque para Cristiano Ronaldo.

Os melhores vídeos, entrevistas exclusivas, as grandes análises e as últimas notícias do mundo dos esportes. TUDO no ESPN.com.br! Clique e veja!

Segundo o jornal espanhol As, o nome está definido e já tem até um valor. Raúl Jiménez, destaque do Wolverhampton na Premier League, é o desejo da Juve, que estaria disposta a pagar até 80 milhões de euros (R$ 490 milhões na cotação atual) para tê-lo.

Esta seria a maior negociação de um jogador mexicano na história. Jiménez foi contratado em definitivo pelos Wolves no início da temporada passada pela metade do valor que a Juventus toparia pagar agora.

O artilheiro teve uma boa temporada na Inglaterra. Anotou 26 gols e contribuiu com mais dez assistências, números que casariam com os de Cristiano Ronaldo. O argentino Gonzalo Higuain foi o centroavante da equipe italiana na maior parte do ano.