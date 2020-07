Juventus ‘sofreu para entender’ Sarri

Leonardo Bonucci admite que esta foi a conquista mais complicada da Juventus das últimas nove temporadas. O zagueiro acredita que a equipe alvinegra teve dificuldades para entender a mentalidade do treinador Maurizio Sarri.

