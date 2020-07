Juventus x Torino | Onde acompanhar, prováveis escalações, horário e local; Brasileiro pode assumir titularidade

Informações adicionais: A Juventus estará mais uma vez sem os serviços dos laterais De Sciglio e Alex Sandro, obrigando Sarri a imprevisar Danilo na ala esquerda. Chiellini, Khedira e Merih Demiral completam a lista de ausências da Velha Senhora. Na frente, Bernardeschi e Douglas Costa batalham por uma vaga, com o brasileiro levando ligeira vantagem após boa atuação contra o Genoa.

Informações adicionais: Os Granatas terão apenas uma ausência para este compromisso diante de sua maior rival: o meia Daniele Baselli, fora de combate por conta de uma grave lesão no joelho. O experiente atacante Simone Zaza, ex-Juventus, disputa uma vaga no ataque com Verdi, já que Belotti é titular inquestionável da equipe.