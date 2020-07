Kaio Magno comemora chance em jogos-treinos do Vasco

[ad_1]



O Vasco tem realizado jogos-treinos para dar ritmo de jogo ao elenco antes do Campeonato Brasileiro. Além disso, o técnico Ramon Menezes deu chance a jogadores que pouco entravam em campo nestas atividades.

O atacante Kaio Magno, irmão de Talles Magno, pode mostrar serviço contra o Macaé e marcou um dos gols do Vasco. O jogador exaltou a chance dada por Ramon Menezes.

“Sem dúvidas os amistosos estão sendo muito importantes para mim. Tenho entrado pouco, tenho tido pouco tempo para poder mostrar, mas acredito que a evolução vem com o tempo e o trabalho. Minha estreia foi contra o Fluminense num resultado adverso, mas tive boa participação. A pandemia atrapalhou um pouco minha sequência”, disse à Vasco TV.

Kaio Magno destacou que os jogos-treinos tem um clima parecido com as partidas oficiais. Ele espera ir bem para ganhar espaço dentro do elenco vascaíno.

“Aos poucos, eu posso voltar a pisar nos gramados e a sentir esse clima que é muito diferente dos treinos. É muito importante para ter esse friozinho na barriga de novo. E para poder mostrar o meu valor também. A briga é muito grande. Temos quatro atacantes, e acredito que só teremos dois nos jogos”, declarou.

O Vasco ainda planeja mais um jogo-treino antes do início do Campeonato Brasileiro. O clube desistiu de enfrentar o Volta Redonda neste fim de semana.