Karina Bacchi se arrepende de fotos nuas que revelaram piercing genital · .

Em 2006, Karina Bacchi posou nua para a Playboy e, como a capa sugeria, mostrou uma surpresinha para o público masculino. O ensaio sensual da atriz revelou que ela tinha um piercing íntimo na área genital. Hoje, a loira confessa que as fotos são seu maior arrependimento na vida. “Nudez exposta para todo mundo”, resumiu a influenciadora digital em vídeo publicado no canal do YouTube neste domingo (12).

Ela e o marido, Amaury Nunes, responderam perguntas dos internautas com os temas ciúme e possessividade. Em determinado momento, Karina foi questionada se o apresentador se incomodaria se ela fizesse cenas de beijo e de nudez como atriz.

“Não é a situação mais delicada do mundo. Assim, como se eu fosse ator e fizesse um beijo técnico ou uma cena mais caliente, acho que você [Karina] não gostaria”, respondeu ele. “Porém, eu entenderia se fosse um trabalho. Depende da situação, da novela. Enfim, da cena. Eu entenderia”, completou.

Nunes aproveitou o momento para relembrar o ensaio nu da parceira. “Hoje você sairia na Playboy?”, questionou. “De jeito nenhum. Na época que eu saí na Playboy, eu estava solteira. Foi uma das coisas que mais me arrependi na vida ter feito a Playboy, ter minha nudez exposta para todo mundo ver. Não faria [de novo] e não acho legal”, respondeu ela. “Eu também não deixaria [risos]”, comentou o marido.

Karina Bacchi em ensaio para a Playboy em 2006

“Na minha opinião, como marido, também não acharia legal neste momento de vida que a gente se encontra. Se você fez lá atrás ponto final. Vida que segue. Mas, hoje, eu não acharia legal. Assim, como eu não faria um ensaio neste tipo no lado masculino”, completou ele.

Em 2006, Karina estava no ar como Bruna na novela Cidadão Brasileiro, da Record. Seu ensaio para a revista masculina foi aguardado para o mês de dezembro, sendo tratado como um presente de Natal para o leitor.

O piercing genital da atriz causou um alvoroço e gerou curiosidade na imprensa. Na ocasião, ela mesma revelou que usava o acessório há quatro anos e possuía diversos modelos para efetuar a troca a seu gosto.

Diante da repercussão, Karina aproveitou o momento para leiloar seu piercing genital em prol da Ong Florescer, mantida por ela. O felizardo comprador — um argentino — arrematou a peça por R$ 50 mil.

Veja vídeo no canal de Karina Bacchi no YouTube:

