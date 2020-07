Keno é registrado no BID e poderá fazer sua estreia no Atlético-MG

Jorge Sampaoli ganhou mais reforço nesta terça-feira, mas não é nenhuma contratação. O nome Keno apareceu no Boletim Informativo Diário da CBF e está liberado para fazer sua estreia com a camisa do Atlético Mineiro.

Keno fica disponível para a decisiva partida do Galo contra o Patrocinense, que vale vaga na semifinal do estadual. Quarto colocado, o Atlético busca o triunfo para não depender de outros jogos e seguir firme na busca pela 45ª taça mineira.

O atacante foi o último reforço contrato pela diretoria alvinegra. Antes, foram anunciados os zagueiros Bueno e Junior Alonso, aos meio-campistas Alan Franco e Léo Sena e ao atacante Marrony.

A contratação de Keno custou cerca de R$ 12 milhões, junto ao Pyramids, do Egito