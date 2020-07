Kevin é anunciado oficialmente no Botafogo

Um dia depois de confirmar Victor Luís, o Botafogo anunciou a chegada do lateral direito Kevin. O jogador, que estava no Grêmio, chega para ser mais uma opção para o técnico Paulo Autuori.

Kevin tem como concorrentes Barrandeguy, Marcinho e Fernando. No entanto, os dois últimos dificilmente vão permanecer no clube. Fernando pode sair antes do Campeonato Brasileiro. Já Marcinho, que se recupera de cirurgia, pode ser utilizado na Série A, mas deve deixar o Alvinegro no fim do ano.

O lateral direito de 22 anos espera ajudar o Botafogo. Kevin falou sobre suas principais características.

“As expectativas são os melhores, estou vindo para um grande clube, de grande massa. Espero dar o meu melhor respeitando os companheiros. Não vai falar raça e entrega nos treinos e jogos para fazer um grande ano. Sou um lateral mais ofensivo, gosto de chegar no último terça e ter bons cruzamentos. Prezo a defesa por ser conceito básico do lateral, primeiro defender. Mas sou bem ofensivo, gosto de chegar no último terço e deixar companheiros na cara do gol”, disse à Botafogo TV.

Kevin foi apresentado oficialmente nesta quarta-feira, após atividade no Nilton Santos! A entrevista coletiva completa do lateral você acompanha logo mais na Botafogo TV! Fique ligado! #VamosFOGO ⭐️ 📸 Vitor Silva / Botafogo pic.twitter.com/pHUDo5PAlu — Botafogo F.R. (de 🏠) (@Botafogo) July 22, 2020

O novo contratado mandou um recado para a torcida e espera o apoio dos alvinegros, mesmo a distância.

“Sabemos que é momento complicado pela pandemia, mas sabemos que podemos contar com vocês. Da nossa parte não vai faltar raça e entrega. Vocês vão estar, mesmo de casa, ao nosso lado torcendo para termos bons resultados nesse Campeonato Brasileiro”, declarou.

Kevin já começa a treinar com seus companheiros nesta quarta-feira. Com sua chegada, o técnico Paulo Autuori fica mais tranquilo quanto as opções para o setor visando a sequência da temporada.